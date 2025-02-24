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Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 24.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:02+0300
2025-02-24T10:02+0300
2025-02-24T10:04+0300
курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,04 рубля.
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ПРАЙМ
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юань
Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 12,04 рубля