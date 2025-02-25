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Продажи новых легковых автомобилей в ЕC снизились на 2,6%
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC снизились на 2,6% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC снизились на 2,6%
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе уменьшились на 2,6% в годовом выражении и составили 831 201 штуку, свидетельствуют данные... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе уменьшились на 2,6% в годовом выражении и составили 831 201 штуку, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В январе 2025 года регистрация новых автомобилей в ЕС сократилась на 2,6%", - пишет ACEA. Среди крупных рынков в основном наблюдалось снижение: во Франции - на 6,2%, в Италии - на 5,8%, в Германии - на 2,8%; в Испании был отмечен рост на 5,3%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в январе выросли на 5,6% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - упали на 17,9%, группы Renault - увеличились на 5%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в январе сократились почти вдвое, до 7 517 единиц. Продажи бензиновых автомобилей снизились в январе на 18,9%, до 244 763 машин, дизельных - на 27%, до 82 942 машин, аккумуляторных - выросли на 34%, до 124 341 авто, подключаемых гибридных - уменьшились на 8,5%, до 61 406 машин, гибридных электрических - выросли на 18,4%, до 290 014 автомобилей, остальных - сократились на 16,3%, до 27 735 машин.
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авто
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC снизились на 2,6%
АСЕА: продажи новых легковых автомобилей в ЕC в январе снизились на 2,6%
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе уменьшились на 2,6% в годовом выражении и составили 831 201 штуку, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
"В январе 2025 года регистрация новых автомобилей в ЕС сократилась на 2,6%", - пишет ACEA. Среди крупных рынков в основном наблюдалось снижение: во Франции - на 6,2%, в Италии - на 5,8%, в Германии - на 2,8%; в Испании был отмечен рост на 5,3%.
В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в январе выросли на 5,6% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - упали на 17,9%, группы Renault - увеличились на 5%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в январе сократились почти вдвое, до 7 517 единиц.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в январе на 18,9%, до 244 763 машин, дизельных - на 27%, до 82 942 машин, аккумуляторных - выросли на 34%, до 124 341 авто, подключаемых гибридных - уменьшились на 8,5%, до 61 406 машин, гибридных электрических - выросли на 18,4%, до 290 014 автомобилей, остальных - сократились на 16,3%, до 27 735 машин.
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