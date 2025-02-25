https://1prime.ru/20250225/avtovaz-855240111.html
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada - 25.02.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada
"АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:01+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. "Наша задача - подойти к отметке около 27 тысяч по продажам в феврале", - сказал он. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada. Таким образом, в феврале этого года ожидается снижение продаж примерно на 3% в годовом выражении. Соколов добавил, что на сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого "АвтоВАЗа" приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч. "Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", - отметил глава "АвтоВАЗа". По данным аналитического агентства "Автостат", в феврале 2024 года в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля.
https://1prime.ru/20250224/avto-855208018.html
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россия, авто
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале примерно на 3%
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.
"Наша задача - подойти к отметке около 27 тысяч по продажам в феврале", - сказал он.
В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada. Таким образом, в феврале этого года ожидается снижение продаж примерно на 3% в годовом выражении.
Соколов добавил, что на сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого "АвтоВАЗа" приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.
"Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", - отметил глава "АвтоВАЗа".
По данным аналитического агентства "Автостат", в феврале 2024 года в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля.
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