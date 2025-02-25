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Власти ДНР рассказали, как будут возрождаться города

Власти ДНР рассказали, как будут возрождаться города - 25.02.2025, ПРАЙМ

Власти ДНР рассказали, как будут возрождаться города

Населенные пункты, освобожденные от ВСУ российскими войсками, будут восстанавливаться вместе с возрождением промышленности на данных территориях, сообщил... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:07+0300

2025-02-25T18:07+0300

2025-02-25T18:07+0300

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ДОНЕЦК, 25 фев - ПРАЙМ. Населенные пункты, освобожденные от ВСУ российскими войсками, будут восстанавливаться вместе с возрождением промышленности на данных территориях, сообщил журналистам председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Сейчас ведем обсуждения, в том числе и мелкие города. Мы смотрим, отдельные города будут, да, восстанавливаться. Некоторые города, ну, нецелесообразно восстанавливать, потому что слишком большие разрушения, населения там практически не осталось. Поэтому будем смотреть по возрождению промышленности, привязывать уже к объектам промышленности", - сказал он по итогам стратегической сессии по развитию региона. Солнцев добавил, что в рамках программы социально-экономического развития до 2030 года, которая утверждена президентом РФ Владимиром Путиным, предусмотрено также развитие столицы республики города Донецка, а именно заложены развитие аэропорта, возрождение пассажирского сообщения, развитие и застройка новых жилых микрорайонов города. Он подчеркнул, что многим процессам развития региона препятствует боевая обстановка. "Если будет восстанавливаться промышленность, естественно, будут и возрождаться города, и будет возрождаться Донецкая Народная Республика. Надо промышленность восстанавливать", - резюмировал глава правительства ДНР.

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