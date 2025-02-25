https://1prime.ru/20250225/dollar-855227822.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей - 25.02.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей, впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей, впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных торгов. К 10.12 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия - до 85,59 рубля, После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250225/kurs-855226493.html

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рынки, торги