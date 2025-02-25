Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/kredit-855103186.html
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку - 25.02.2025, ПРАЙМ
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T04:04+0300
2025-02-25T04:04+0300
экономика
кредит
кредитные каникулы
банк россии
абелев
эльвира набиуллина
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1 сентября, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.Он напомнил, что период охлаждения вводится, чтобы заемщик имел время одуматься и избежать попадания в ловушку злоумышленников, а те, в свою очередь, не могли воспользоваться деньгами сразу после поступления на счет жертвы.Запрет, согласно закону, будет действовать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы, за исключением некоторых видов кредитов. За время паузы банки и МФО должны будут провести антифрод-мероприятия, предполагающие проверки на предмет мошеннических схем.&quot;Закон будет стимулировать банки и МФО более тщательно проверять поступления на счета и изъятия со счетов граждан. Для недобросовестных участников рынка, которые не проводят проверочные мероприятия, предусмотрена финансовая ответственность. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам”, - указал Абелев.Крупные российские банки уже проводят антифрод-мероприятия. Они ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но около 60% хватает времени понять, что могли стать жертвой мошенников.
https://1prime.ru/20240213/843058857.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa0842ba982a4ac099c75e5bf0afd15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кредит, кредитные каникулы, банк россии, абелев, эльвира набиуллина, финансы, банки
Экономика, кредит, кредитные каникулы, Банк России, Абелев, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
04:04 25.02.2025
 
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку

Аналитик Абелев: кредит, выданный с нарушениями, можно не возвращать с сентября

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1 сентября, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2024
ЦБ намерен ввести требования к антифрод-процедурам при выдаче кредитов
13 февраля 2024, 17:24
Он напомнил, что период охлаждения вводится, чтобы заемщик имел время одуматься и избежать попадания в ловушку злоумышленников, а те, в свою очередь, не могли воспользоваться деньгами сразу после поступления на счет жертвы.
Запрет, согласно закону, будет действовать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы, за исключением некоторых видов кредитов. За время паузы банки и МФО должны будут провести антифрод-мероприятия, предполагающие проверки на предмет мошеннических схем.

"Закон будет стимулировать банки и МФО более тщательно проверять поступления на счета и изъятия со счетов граждан. Для недобросовестных участников рынка, которые не проводят проверочные мероприятия, предусмотрена финансовая ответственность. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам”, - указал Абелев.

Крупные российские банки уже проводят антифрод-мероприятия. Они ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но около 60% хватает времени понять, что могли стать жертвой мошенников.
 
Экономикакредиткредитные каникулыБанк РоссииАбелевЭльвира НабиуллинаФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала