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Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку

Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку - 25.02.2025, ПРАЙМ

Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку

Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T04:04+0300

2025-02-25T04:04+0300

2025-02-25T04:04+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1 сентября, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.Он напомнил, что период охлаждения вводится, чтобы заемщик имел время одуматься и избежать попадания в ловушку злоумышленников, а те, в свою очередь, не могли воспользоваться деньгами сразу после поступления на счет жертвы.Запрет, согласно закону, будет действовать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы, за исключением некоторых видов кредитов. За время паузы банки и МФО должны будут провести антифрод-мероприятия, предполагающие проверки на предмет мошеннических схем."Закон будет стимулировать банки и МФО более тщательно проверять поступления на счета и изъятия со счетов граждан. Для недобросовестных участников рынка, которые не проводят проверочные мероприятия, предусмотрена финансовая ответственность. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам”, - указал Абелев.Крупные российские банки уже проводят антифрод-мероприятия. Они ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но около 60% хватает времени понять, что могли стать жертвой мошенников.

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