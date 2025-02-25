https://1prime.ru/20250225/kredit-855103186.html
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку - 25.02.2025, ПРАЙМ
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T04:04+0300
2025-02-25T04:04+0300
2025-02-25T04:04+0300
экономика
кредит
кредитные каникулы
банк россии
абелев
эльвира набиуллина
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1 сентября, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.Он напомнил, что период охлаждения вводится, чтобы заемщик имел время одуматься и избежать попадания в ловушку злоумышленников, а те, в свою очередь, не могли воспользоваться деньгами сразу после поступления на счет жертвы.Запрет, согласно закону, будет действовать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы, за исключением некоторых видов кредитов. За время паузы банки и МФО должны будут провести антифрод-мероприятия, предполагающие проверки на предмет мошеннических схем."Закон будет стимулировать банки и МФО более тщательно проверять поступления на счета и изъятия со счетов граждан. Для недобросовестных участников рынка, которые не проводят проверочные мероприятия, предусмотрена финансовая ответственность. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам”, - указал Абелев.Крупные российские банки уже проводят антифрод-мероприятия. Они ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но около 60% хватает времени понять, что могли стать жертвой мошенников.
https://1prime.ru/20240213/843058857.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa0842ba982a4ac099c75e5bf0afd15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кредит, кредитные каникулы, банк россии, абелев, эльвира набиуллина, финансы, банки
Экономика, кредит, кредитные каникулы, Банк России, Абелев, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
Аналитик Абелев: кредит, выданный с нарушениями, можно не возвращать с сентября
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно закону о периоде охлаждения по потребительским кредитам, граждане смогут не возвращать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических схем, уже с 1 сентября, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.
ЦБ намерен ввести требования к антифрод-процедурам при выдаче кредитов
Он напомнил, что период охлаждения вводится, чтобы заемщик имел время одуматься и избежать попадания в ловушку злоумышленников, а те, в свою очередь, не могли воспользоваться деньгами сразу после поступления на счет жертвы.
Запрет, согласно закону, будет действовать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы, за исключением некоторых видов кредитов. За время паузы банки и МФО должны будут провести антифрод-мероприятия, предполагающие проверки на предмет мошеннических схем.
"Закон будет стимулировать банки и МФО более тщательно проверять поступления на счета и изъятия со счетов граждан. Для недобросовестных участников рынка, которые не проводят проверочные мероприятия, предусмотрена финансовая ответственность. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам”, - указал Абелев.
Крупные российские банки уже проводят антифрод-мероприятия. Они ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но около 60% хватает времени понять, что могли стать жертвой мошенников.