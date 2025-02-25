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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 февраля - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 февраля - 25.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,32 копейки, до 11,8002 рубля, курс доллара - на 1,57 рубля, до 86,6318 рубля, курс... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:26+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,32 копейки, до 11,8002 рубля, курс доллара - на 1,57 рубля, до 86,6318 рубля, курс евро - на 1,58 рубля, до 90,9403 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США пр отношению к Московской бирже ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Курс доллара к рублю
17:26 25.02.2025 (обновлено: 17:29 25.02.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 февраля

ЦБ: официальный курс юаня на среду - 11,80, доллара - 86,63, евро - 90,94 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,32 копейки, до 11,8002 рубля, курс доллара - на 1,57 рубля, до 86,6318 рубля, курс евро - на 1,58 рубля, до 90,9403 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США пр отношению к Московской бирже ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
Курс доллара к рублю
 
 
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