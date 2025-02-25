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Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран

Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран - 25.02.2025, ПРАЙМ

Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают умеренную восходящую динамику, нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана, свидетельствуют... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:27+0300

2025-02-25T09:27+0300

2025-02-25T09:27+0300

экономика

нефть

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сша

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают умеренную восходящую динамику, нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 74,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 71,09 доллара. "Нефтяной рынок внимательно следит за новыми санкциями США против Ирана", - прокомментировала агентству Блумберг аналитик по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari). Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства накануне со ссылкой на правительство США.

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нефть, рынки, сша, иран