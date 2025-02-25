Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/neft-855225536.html
Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран
Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран - 25.02.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран
Мировые цены на нефть во вторник утром показывают умеренную восходящую динамику, нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана, свидетельствуют... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:27+0300
2025-02-25T09:27+0300
экономика
нефть
рынки
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают умеренную восходящую динамику, нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 74,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 71,09 доллара. "Нефтяной рынок внимательно следит за новыми санкциями США против Ирана", - прокомментировала агентству Блумберг аналитик по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari). Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства накануне со ссылкой на правительство США.
https://1prime.ru/20250224/neft-855211599.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, сша, иран
Экономика, Нефть, Рынки, США, ИРАН
09:27 25.02.2025
 
Нефть умеренно дорожает на фоне санкционного воздействия США на Иран

Цены на нефть умеренно растут утром на фоне санкционного воздействия США на Иран

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают умеренную восходящую динамику, нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 74,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 71,09 доллара.
"Нефтяной рынок внимательно следит за новыми санкциями США против Ирана", - прокомментировала агентству Блумберг аналитик по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari).
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства накануне со ссылкой на правительство США.
Нефтепереработка
Нефть продолжает умеренно дорожать
Вчера, 19:15
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала