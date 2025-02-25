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Цены на нефть слабо снижаются
Цены на нефть слабо снижаются - 25.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:50+0300
2025-02-25T14:50+0300
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нефть
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12% - до 74,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,69 доллара. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства Блумберг накануне со ссылкой на правительство США. В то же время фондовые индексы Азии во вторник сократились, фьючерсы на фондовые индексы США - также уменьшаются до начала торгов в Штатах. Уход трейдеров от риска может сдерживать стоимость сырьевых товаров, таких как нефть и медь.
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нефть
Цены на нефть слабо снижаются
Цены на нефть слабо снижаются на фоне ряда факторов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12% - до 74,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,69 доллара.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства Блумберг накануне со ссылкой на правительство США.
В то же время фондовые индексы Азии во вторник сократились, фьючерсы на фондовые индексы США - также уменьшаются до начала торгов в Штатах. Уход трейдеров от риска может сдерживать стоимость сырьевых товаров, таких как нефть и медь.
Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти