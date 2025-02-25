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Цены на нефть слабо снижаются - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть слабо снижаются
Цены на нефть слабо снижаются - 25.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:50+0300
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энергетика
нефть
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12% - до 74,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,69 доллара. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства Блумберг накануне со ссылкой на правительство США. В то же время фондовые индексы Азии во вторник сократились, фьючерсы на фондовые индексы США - также уменьшаются до начала торгов в Штатах. Уход трейдеров от риска может сдерживать стоимость сырьевых товаров, таких как нефть и медь.
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нефть
Энергетика, Нефть
14:50 25.02.2025
 
Цены на нефть слабо снижаются

Цены на нефть слабо снижаются на фоне ряда факторов

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо опускаются на фоне ряда факторов по поставкам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12% - до 74,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,69 доллара.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны, говорится в публикации агентства Блумберг накануне со ссылкой на правительство США.
В то же время фондовые индексы Азии во вторник сократились, фьючерсы на фондовые индексы США - также уменьшаются до начала торгов в Штатах. Уход трейдеров от риска может сдерживать стоимость сырьевых товаров, таких как нефть и медь.
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