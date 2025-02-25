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Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель - 25.02.2025, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель
Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов, следует из данных... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:36+0300
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энергетика
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,14% - до 72,72 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 26 декабря прошлого года опускался ниже 73 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 2,16% - до 69,16 доллара.Снижение нефтяных котировок ускорилось после публикации слабой американской макростатистики. Так, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.Трейдеры продолжают оценивать перспективы мирового спроса и предложения."Перспективы цен на нефть по-прежнему смещены в сторону понижения на фоне неопределенности в отношении будущего спроса на нефть, поскольку угроза введения США пошлин ставит под сомнение мировой экономический рост", - цитирует портал MarketWatch аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista).
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нефть, brent
Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 26 декабря
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,14% - до 72,72 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 26 декабря прошлого года опускался ниже 73 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 2,16% - до 69,16 доллара.
Снижение нефтяных котировок ускорилось после публикации слабой американской макростатистики. Так, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
Цены на нефть слабо снижаются
Трейдеры продолжают оценивать перспективы мирового спроса и предложения.
"Перспективы цен на нефть по-прежнему смещены в сторону понижения на фоне неопределенности в отношении будущего спроса на нефть, поскольку угроза введения США пошлин ставит под сомнение мировой экономический рост", - цитирует портал MarketWatch аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista).