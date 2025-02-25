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Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО - 25.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО
Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T00:17+0300
2025-02-25T00:17+0300
экономика
курильские острова
дальний восток
москва
счетная палата
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки развития дальневосточных регионов, направила в правительство ряд рекомендаций для их совершенствования, следует из материалов ведомства. К такому выводу Счетная палата пришла по итогам оценки деятельности АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021-2023 годах. Счетная палата напоминает, что на территории Дальнего Востока действует 16 территорий опережающего развития (ТОР), территория свободного порта Владивосток (СПВ), префрежим на Курильских островах, особая экономическая зона в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП). "По итогам анализа Счетная палата направила правительству ряд рекомендаций, в том числе предложила подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР, СПВ и особого налогового режима на Курильских островах, прекратить действие режима РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия, установить мониторинг за деятельностью резидентов ТОР и СПВ, у которых завершается период действия предоставляемых льгот для анализа устойчивости эффектов указанных режимов", - говорится в материалах. НЕДОСТАТКИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕФРЕЖИМОВ Так, управлением дальневосточных префрежимов занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности, обращает внимание аудитор Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах. "При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности", - отмечает Трунова. Например, меры поддержки в рамках режима СПВ не полностью ориентированы в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. "В объеме инвестиций, привлеченных резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% – в сфере логистики и транспорта", - отмечается в материалах. Кроме того, при создании ТОР не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, которые надо достигнуть, а ТОРы, расположенные в крупнейших городах ДФО, показывают недостаточные показатели улучшения инвестактивности. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР. Что касается префрежима на Курильских островах, то Счетная палата отмечает, что около 30% его участников не осуществляют деятельность. При этом остальными участниками привлечено только 4,4% от запланированного объема инвестиций и создано 8,2% от предусмотренного количества рабочих мест.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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курильские острова, дальний восток, москва, счетная палата
Экономика, Курильские острова, Дальний Восток, МОСКВА, Счетная палата
00:17 25.02.2025
 
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО

Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки развития дальневосточных регионов, направила в правительство ряд рекомендаций для их совершенствования, следует из материалов ведомства.
К такому выводу Счетная палата пришла по итогам оценки деятельности АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021-2023 годах.
Счетная палата напоминает, что на территории Дальнего Востока действует 16 территорий опережающего развития (ТОР), территория свободного порта Владивосток (СПВ), префрежим на Курильских островах, особая экономическая зона в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП).
"По итогам анализа Счетная палата направила правительству ряд рекомендаций, в том числе предложила подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР, СПВ и особого налогового режима на Курильских островах, прекратить действие режима РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия, установить мониторинг за деятельностью резидентов ТОР и СПВ, у которых завершается период действия предоставляемых льгот для анализа устойчивости эффектов указанных режимов", - говорится в материалах.
НЕДОСТАТКИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕФРЕЖИМОВ
Так, управлением дальневосточных префрежимов занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности, обращает внимание аудитор Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах. "При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности", - отмечает Трунова.
Например, меры поддержки в рамках режима СПВ не полностью ориентированы в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. "В объеме инвестиций, привлеченных резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% – в сфере логистики и транспорта", - отмечается в материалах.
Кроме того, при создании ТОР не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, которые надо достигнуть, а ТОРы, расположенные в крупнейших городах ДФО, показывают недостаточные показатели улучшения инвестактивности. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР.
Что касается префрежима на Курильских островах, то Счетная палата отмечает, что около 30% его участников не осуществляют деятельность. При этом остальными участниками привлечено только 4,4% от запланированного объема инвестиций и создано 8,2% от предусмотренного количества рабочих мест.
 
ЭкономикаКурильские островаДальний ВостокМОСКВАСчетная палата
 
 
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