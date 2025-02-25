https://1prime.ru/20250225/palata-855219254.html
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО - 25.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО
Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T00:17+0300
2025-02-25T00:17+0300
2025-02-25T00:17+0300
экономика
курильские острова
дальний восток
москва
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855219254.jpg?1740431858
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки развития дальневосточных регионов, направила в правительство ряд рекомендаций для их совершенствования, следует из материалов ведомства.
К такому выводу Счетная палата пришла по итогам оценки деятельности АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021-2023 годах.
Счетная палата напоминает, что на территории Дальнего Востока действует 16 территорий опережающего развития (ТОР), территория свободного порта Владивосток (СПВ), префрежим на Курильских островах, особая экономическая зона в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП).
"По итогам анализа Счетная палата направила правительству ряд рекомендаций, в том числе предложила подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР, СПВ и особого налогового режима на Курильских островах, прекратить действие режима РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия, установить мониторинг за деятельностью резидентов ТОР и СПВ, у которых завершается период действия предоставляемых льгот для анализа устойчивости эффектов указанных режимов", - говорится в материалах.
НЕДОСТАТКИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕФРЕЖИМОВ
Так, управлением дальневосточных префрежимов занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности, обращает внимание аудитор Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах. "При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности", - отмечает Трунова.
Например, меры поддержки в рамках режима СПВ не полностью ориентированы в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. "В объеме инвестиций, привлеченных резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% – в сфере логистики и транспорта", - отмечается в материалах.
Кроме того, при создании ТОР не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, которые надо достигнуть, а ТОРы, расположенные в крупнейших городах ДФО, показывают недостаточные показатели улучшения инвестактивности. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР.
Что касается префрежима на Курильских островах, то Счетная палата отмечает, что около 30% его участников не осуществляют деятельность. При этом остальными участниками привлечено только 4,4% от запланированного объема инвестиций и создано 8,2% от предусмотренного количества рабочих мест.
курильские острова
дальний восток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, дальний восток, москва, счетная палата
Экономика, Курильские острова, Дальний Восток, МОСКВА, Счетная палата
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов ДФО
Счетная палата оценила эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность преференциальных режимов Дальнего Востока, в частности, они не образуют единую систему мер поддержки развития дальневосточных регионов, направила в правительство ряд рекомендаций для их совершенствования, следует из материалов ведомства.
К такому выводу Счетная палата пришла по итогам оценки деятельности АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021-2023 годах.
Счетная палата напоминает, что на территории Дальнего Востока действует 16 территорий опережающего развития (ТОР), территория свободного порта Владивосток (СПВ), префрежим на Курильских островах, особая экономическая зона в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП).
"По итогам анализа Счетная палата направила правительству ряд рекомендаций, в том числе предложила подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР, СПВ и особого налогового режима на Курильских островах, прекратить действие режима РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия, установить мониторинг за деятельностью резидентов ТОР и СПВ, у которых завершается период действия предоставляемых льгот для анализа устойчивости эффектов указанных режимов", - говорится в материалах.
НЕДОСТАТКИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕФРЕЖИМОВ
Так, управлением дальневосточных префрежимов занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности, обращает внимание аудитор Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах. "При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности", - отмечает Трунова.
Например, меры поддержки в рамках режима СПВ не полностью ориентированы в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. "В объеме инвестиций, привлеченных резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% – в сфере логистики и транспорта", - отмечается в материалах.
Кроме того, при создании ТОР не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, которые надо достигнуть, а ТОРы, расположенные в крупнейших городах ДФО, показывают недостаточные показатели улучшения инвестактивности. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР.
Что касается префрежима на Курильских островах, то Счетная палата отмечает, что около 30% его участников не осуществляют деятельность. При этом остальными участниками привлечено только 4,4% от запланированного объема инвестиций и создано 8,2% от предусмотренного количества рабочих мест.