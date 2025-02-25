Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство пианино в РФ возросло в 2 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/proizvodstvo-855223229.html
Производство пианино в РФ возросло в 2 раза
Производство пианино в РФ возросло в 2 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ
Производство пианино в РФ возросло в 2 раза
Объем производства музыкальных инструментов в России по итогам 2024 года составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе фортепиано, пианино и прочих струнных... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T08:22+0300
2025-02-25T08:22+0300
экономика
бизнес
минпромторг
фрп
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/76/832687602_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_974e56f2214c62f0c3ef1d739a05cd2c.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Объем производства музыкальных инструментов в России по итогам 2024 года составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных инструментов – 890 миллионов рублей, всего было выпущено 1504 пианино, что 2 раза превышает показатель 2023 года, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на данные Росстата. "Отечественная отрасль музыкальных инструментов представлена порядка 120 предприятиями. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года объем производства музыкальных инструментов составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе производства фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных музыкальных инструментов – 0,89 миллиарда рублей (+122,2%, пианино – 1504 штуки, что в 2 раза больше показателя 2023 года), аккордеонов и аналогичных инструментов – 0,2 миллиарда рублей (+121,1%, 2081 штука, в 2023 году – 1718 штук), органов духовых и аналогичных музыкальных инструментов – 225,2 миллиона рублей (2024 год - 2297 штук, в 2023 году – 1934 штуки)", - сообщили в Минпромторге. Там добавили, что объем производства частей и принадлежностей для музыкальных инструментов в прошедшем году составил 26,2 миллиона рублей против 23,9 миллиона рублей в 2023 году. При этом спрос на отечественную продукцию поддерживается заказами как со стороны Минкультуры, так и со стороны отдельных программ закупок музыкальных инструментов Минпромторга. "Сейчас в отношении инструментов музыкальных струнных смычковых, щипковых, духовых, язычковых, ударных, а также электромузыкальных щипковых и язычковых, микрофонов и прочих видов звукового оборудования предусмотрены ограничения на осуществление государственных и муниципальных закупок иностранных аналогов, а также минимальные доли закупок музыкальных инструментов в размере от 30 до 90%", - добавили в Минпромторге. Представитель Фонда развития промышленности (ФРП) отметил РИА Новости, что фонд профинансировал ряд проектов в сфере музыкальных инструментов, предоставив льготные займы на модернизацию и увеличение выпуска продукции. Так, крупнейший в России производитель театрально-концертного оборудования "Азия Мьюзик Компани" за счет займа ФРП в 2022 году модернизировал производство и на 25% увеличил выпуск продукции. Кроме того, единственное в России предприятие, которое производит баяны и гармони в серийном объеме, "Тульская гармонь", в 2024 году благодаря займу ФРП повысило производительность труда и увеличило выпуск музыкальных инструментов на 30%. "Флагманская программа ФРП "Проекты развития" позволяет предприятиям отрасли музыкальных инструментов получать льготное заемное финансирование по ставкам 3% и 5% годовых и сроком до 5 лет", - заключили в ФРП.
https://1prime.ru/20250213/otchisleniya-854901823.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/76/832687602_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bbbec0d330de02434f7e49820fc8846f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, минпромторг, фрп
Экономика, Бизнес, Минпромторг, ФРП
08:22 25.02.2025
 
Производство пианино в РФ возросло в 2 раза

Минпромторг: производство пианино в России ускорило темп в 2 раза в 2024 году

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЗанятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова
Занятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Объем производства музыкальных инструментов в России по итогам 2024 года составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных инструментов – 890 миллионов рублей, всего было выпущено 1504 пианино, что 2 раза превышает показатель 2023 года, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на данные Росстата.
"Отечественная отрасль музыкальных инструментов представлена порядка 120 предприятиями. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года объем производства музыкальных инструментов составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе производства фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных музыкальных инструментов – 0,89 миллиарда рублей (+122,2%, пианино – 1504 штуки, что в 2 раза больше показателя 2023 года), аккордеонов и аналогичных инструментов – 0,2 миллиарда рублей (+121,1%, 2081 штука, в 2023 году – 1718 штук), органов духовых и аналогичных музыкальных инструментов – 225,2 миллиона рублей (2024 год - 2297 штук, в 2023 году – 1934 штуки)", - сообщили в Минпромторге.
Там добавили, что объем производства частей и принадлежностей для музыкальных инструментов в прошедшем году составил 26,2 миллиона рублей против 23,9 миллиона рублей в 2023 году. При этом спрос на отечественную продукцию поддерживается заказами как со стороны Минкультуры, так и со стороны отдельных программ закупок музыкальных инструментов Минпромторга.
"Сейчас в отношении инструментов музыкальных струнных смычковых, щипковых, духовых, язычковых, ударных, а также электромузыкальных щипковых и язычковых, микрофонов и прочих видов звукового оборудования предусмотрены ограничения на осуществление государственных и муниципальных закупок иностранных аналогов, а также минимальные доли закупок музыкальных инструментов в размере от 30 до 90%", - добавили в Минпромторге.
Представитель Фонда развития промышленности (ФРП) отметил РИА Новости, что фонд профинансировал ряд проектов в сфере музыкальных инструментов, предоставив льготные займы на модернизацию и увеличение выпуска продукции.
Так, крупнейший в России производитель театрально-концертного оборудования "Азия Мьюзик Компани" за счет займа ФРП в 2022 году модернизировал производство и на 25% увеличил выпуск продукции. Кроме того, единственное в России предприятие, которое производит баяны и гармони в серийном объеме, "Тульская гармонь", в 2024 году благодаря займу ФРП повысило производительность труда и увеличило выпуск музыкальных инструментов на 30%.
"Флагманская программа ФРП "Проекты развития" позволяет предприятиям отрасли музыкальных инструментов получать льготное заемное финансирование по ставкам 3% и 5% годовых и сроком до 5 лет", - заключили в ФРП.
Участники фестиваля Дикая мята. Violet - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
В России впервые за шесть лет выросли ставки авторских отчислений за музыку
13 февраля, 13:03
 
ЭкономикаБизнесМинпромторгФРП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала