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Производство пианино в РФ возросло в 2 раза

Производство пианино в РФ возросло в 2 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ

Производство пианино в РФ возросло в 2 раза

Объем производства музыкальных инструментов в России по итогам 2024 года составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе фортепиано, пианино и прочих струнных... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T08:22+0300

2025-02-25T08:22+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Объем производства музыкальных инструментов в России по итогам 2024 года составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных инструментов – 890 миллионов рублей, всего было выпущено 1504 пианино, что 2 раза превышает показатель 2023 года, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на данные Росстата. "Отечественная отрасль музыкальных инструментов представлена порядка 120 предприятиями. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года объем производства музыкальных инструментов составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе производства фортепиано, пианино и прочих струнных клавишных музыкальных инструментов – 0,89 миллиарда рублей (+122,2%, пианино – 1504 штуки, что в 2 раза больше показателя 2023 года), аккордеонов и аналогичных инструментов – 0,2 миллиарда рублей (+121,1%, 2081 штука, в 2023 году – 1718 штук), органов духовых и аналогичных музыкальных инструментов – 225,2 миллиона рублей (2024 год - 2297 штук, в 2023 году – 1934 штуки)", - сообщили в Минпромторге. Там добавили, что объем производства частей и принадлежностей для музыкальных инструментов в прошедшем году составил 26,2 миллиона рублей против 23,9 миллиона рублей в 2023 году. При этом спрос на отечественную продукцию поддерживается заказами как со стороны Минкультуры, так и со стороны отдельных программ закупок музыкальных инструментов Минпромторга. "Сейчас в отношении инструментов музыкальных струнных смычковых, щипковых, духовых, язычковых, ударных, а также электромузыкальных щипковых и язычковых, микрофонов и прочих видов звукового оборудования предусмотрены ограничения на осуществление государственных и муниципальных закупок иностранных аналогов, а также минимальные доли закупок музыкальных инструментов в размере от 30 до 90%", - добавили в Минпромторге. Представитель Фонда развития промышленности (ФРП) отметил РИА Новости, что фонд профинансировал ряд проектов в сфере музыкальных инструментов, предоставив льготные займы на модернизацию и увеличение выпуска продукции. Так, крупнейший в России производитель театрально-концертного оборудования "Азия Мьюзик Компани" за счет займа ФРП в 2022 году модернизировал производство и на 25% увеличил выпуск продукции. Кроме того, единственное в России предприятие, которое производит баяны и гармони в серийном объеме, "Тульская гармонь", в 2024 году благодаря займу ФРП повысило производительность труда и увеличило выпуск музыкальных инструментов на 30%. "Флагманская программа ФРП "Проекты развития" позволяет предприятиям отрасли музыкальных инструментов получать льготное заемное финансирование по ставкам 3% и 5% годовых и сроком до 5 лет", - заключили в ФРП.

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бизнес, минпромторг, фрп