https://1prime.ru/20250225/promyshlennost-855225778.html

Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье

Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье - 25.02.2025, ПРАЙМ

Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье

Производство китайских двигателей для судов планируется организовать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), сообщает правительство Приморья. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:31+0300

2025-02-25T09:31+0300

2025-02-25T09:32+0300

экономика

бизнес

россия

китай

приморье

минпромторг

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/67/834056767_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_9eff7b005c6dd2d4e9fc44cf9f99f88e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – ПРАЙМ. Производство китайских двигателей для судов планируется организовать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), сообщает правительство Приморья. Руководитель проекта в АО "НСРЗ" Анатолий Смирнов сообщил, что после прошлогодних переговоров о поставках судовых двигателей достигнута договоренность с китайскими партнерами о поставках запасных частей, включая двигатели в разобранном виде. Его слова цитирует правительство региона."У нас есть определенные мощности, готовы двигатели собирать на заводе. Сейчас нужно определить марки и модели, необходимое количество. Минпромторг сделал рассылку по 100 судоремонтным и судостроительным предприятиям. После получения статистики можно будет договариваться по моделям и количеству поставляемых двигателей", – рассказал Смирнов на встрече руководства минпромторга региона с руководителями промышленных предприятий Приморья и Китая во вторник, его слова приводит краевое правительство. Присутствовавший на встрече председатель совета директоров компании Zichai (китайский производитель дизельных двигателей для морских судов) Го Лян выразил заинтересованность не только в поставках деталей в Приморье, но и в создании сервисных центров или предприятия по производству или сборке двигателей на территории региона."При поддержке партнеров готовы разместить предприятие по производству двигателей или их сборке, осуществлять локализацию производства", – сказал Го Лян, слова которого передает правительство Приморья. Согласно данным Минпромторга Приморского края, в настоящее время в Дальневосточном филиале Российского морского регистра судоходства рассматривается свыше 10,4 тысяч судовых двигателей, из которых более половины имеют износ, превышающий 50%.

https://1prime.ru/20250224/kitay-855200956.html

китай

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, приморье, минпромторг, промышленность