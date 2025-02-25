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Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье
Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье - 25.02.2025, ПРАЙМ
Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье
Производство китайских двигателей для судов планируется организовать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), сообщает правительство Приморья. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – ПРАЙМ. Производство китайских двигателей для судов планируется организовать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), сообщает правительство Приморья. Руководитель проекта в АО "НСРЗ" Анатолий Смирнов сообщил, что после прошлогодних переговоров о поставках судовых двигателей достигнута договоренность с китайскими партнерами о поставках запасных частей, включая двигатели в разобранном виде. Его слова цитирует правительство региона."У нас есть определенные мощности, готовы двигатели собирать на заводе. Сейчас нужно определить марки и модели, необходимое количество. Минпромторг сделал рассылку по 100 судоремонтным и судостроительным предприятиям. После получения статистики можно будет договариваться по моделям и количеству поставляемых двигателей", – рассказал Смирнов на встрече руководства минпромторга региона с руководителями промышленных предприятий Приморья и Китая во вторник, его слова приводит краевое правительство. Присутствовавший на встрече председатель совета директоров компании Zichai (китайский производитель дизельных двигателей для морских судов) Го Лян выразил заинтересованность не только в поставках деталей в Приморье, но и в создании сервисных центров или предприятия по производству или сборке двигателей на территории региона."При поддержке партнеров готовы разместить предприятие по производству двигателей или их сборке, осуществлять локализацию производства", – сказал Го Лян, слова которого передает правительство Приморья. Согласно данным Минпромторга Приморского края, в настоящее время в Дальневосточном филиале Российского морского регистра судоходства рассматривается свыше 10,4 тысяч судовых двигателей, из которых более половины имеют износ, превышающий 50%.
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бизнес, россия, китай, приморье, минпромторг, промышленность
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Приморье, Минпромторг, Промышленность
09:31 25.02.2025 (обновлено: 09:32 25.02.2025)
 
Производство китайских судовых двигателей организуют в Приморье

Производство китайских судовых двигателей организуют на НСРЗ в Приморье

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкРегионы России. Приморский край
Регионы России. Приморский край - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – ПРАЙМ. Производство китайских двигателей для судов планируется организовать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), сообщает правительство Приморья.
Руководитель проекта в АО "НСРЗ" Анатолий Смирнов сообщил, что после прошлогодних переговоров о поставках судовых двигателей достигнута договоренность с китайскими партнерами о поставках запасных частей, включая двигатели в разобранном виде. Его слова цитирует правительство региона.
"У нас есть определенные мощности, готовы двигатели собирать на заводе. Сейчас нужно определить марки и модели, необходимое количество. Минпромторг сделал рассылку по 100 судоремонтным и судостроительным предприятиям. После получения статистики можно будет договариваться по моделям и количеству поставляемых двигателей", – рассказал Смирнов на встрече руководства минпромторга региона с руководителями промышленных предприятий Приморья и Китая во вторник, его слова приводит краевое правительство.
Присутствовавший на встрече председатель совета директоров компании Zichai (китайский производитель дизельных двигателей для морских судов) Го Лян выразил заинтересованность не только в поставках деталей в Приморье, но и в создании сервисных центров или предприятия по производству или сборке двигателей на территории региона.
"При поддержке партнеров готовы разместить предприятие по производству двигателей или их сборке, осуществлять локализацию производства", – сказал Го Лян, слова которого передает правительство Приморья.
Согласно данным Минпромторга Приморского края, в настоящее время в Дальневосточном филиале Российского морского регистра судоходства рассматривается свыше 10,4 тысяч судовых двигателей, из которых более половины имеют износ, превышающий 50%.
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