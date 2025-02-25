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В "Росконгрессе" оценили запасы полезных ископаемых на Украине

В "Росконгрессе" оценили запасы полезных ископаемых на Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" оценили запасы полезных ископаемых на Украине

Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, говорится в... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T00:47+0300

2025-02-25T00:47+0300

2025-02-25T00:47+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Однако на прошлой неделе он сказал, что США обсуждают возможность получения от Украины не только редкоземельных металлов, но еще "нефти и всего, что смогут получить". Стоимость компенсаций, которые хочет получить Трамп от Украины за помощь США, составляет 500 миллиардов долларов. "Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже, чем сумма в 500 миллиардов долларов США, заявленная на переговорах с администрацией Белого дома", - сказано в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины". Аналитики напоминают, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования. Затрудняют использование минеральных руд в механизме компенсации текущая рыночная ситуация на мировом рынке и техническое состояние ресурсной базы Украины, добавляют в "Росконгрессе". Падение цен на литий, развитие альтернативных технологий аккумуляторов, снижающих потребность в кобальте, и сложности с разработкой углеводородов в Карпатском предгорье существенно ограничивают потенциальную ценность украинских ресурсов, поясняют они. Таким образом, озвученные условия соглашения Украины и США создает ситуацию, при которой полное погашение заявленных компенсаций становится маловероятным в обозримом будущем. "Предварительные экономические оценки не подтверждают заявления о потенциальной высокой стоимости украинских ресурсов. Годовой объем мирового производства редкоземельных элементов оценивается приблизительно в 15 миллиардов долларов, что эквивалентно стоимости лишь двух дней мировой добычи нефти. Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20% мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год", - заключили эксперты. Ранее РИА Новости сообщало, что территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.

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нефть, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, росконгресс