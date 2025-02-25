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Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T07:56+0300
2025-02-25T08:05+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине. США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, согласно которой, среди прочего, от РФ требуется вывести войска с территории Украины. "Президент (США Дональд) Трамп хочет закончить эту войну... Мы не ощущали, что это способствовало (этому - ред.), если честно, - иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна, и они хотели продвигать свою резолюцию", - заявил Рубио в интервью американскому порталу Breitbart. Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
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мировая экономика, россия, украина, сша, рф, марк рубио, василий небензя, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Марк Рубио, Василий Небензя, ООН, Совбез
07:56 25.02.2025 (обновлено: 08:05 25.02.2025)
 
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине

Рубио: враждебные резолюции в ООН не способствуют урегулированию по Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине.
США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, согласно которой, среди прочего, от РФ требуется вывести войска с территории Украины.
"Президент (США Дональд) Трамп хочет закончить эту войну... Мы не ощущали, что это способствовало (этому - ред.), если честно, - иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна, и они хотели продвигать свою резолюцию", - заявил Рубио в интервью американскому порталу Breitbart.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты.
При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
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