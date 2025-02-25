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Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента
Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:14+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,68%, до 3326,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,08% до 1310,73 пункта, долларовый РТС - на 2,51%, до 1209,49 пункта. Сильный рост "валютных" индексов обусловлен ощутимым укреплением рубля во вторник.
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Экономика, индекс Мосбиржи, Мосбиржа, российский рынок акций, Акции
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,68 процента
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,68%, до 3326,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,08% до 1310,73 пункта, долларовый РТС - на 2,51%, до 1209,49 пункта.
Сильный рост "валютных" индексов обусловлен ощутимым укреплением рубля во вторник.
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"