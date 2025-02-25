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Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/rynok-855248443.html
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента
Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:14+0300
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экономика
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,68%, до 3326,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,08% до 1310,73 пункта, долларовый РТС - на 2,51%, до 1209,49 пункта. Сильный рост "валютных" индексов обусловлен ощутимым укреплением рубля во вторник.
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индекс мосбиржи, мосбиржа, российский рынок акций, акции
Экономика, индекс Мосбиржи, Мосбиржа, российский рынок акций, Акции
19:14 25.02.2025
 
Рынок акций РФ повысился в основную сессию на 0,68 процента

Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,68 процента

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,68%, до 3326,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,08% до 1310,73 пункта, долларовый РТС - на 2,51%, до 1209,49 пункта.
Сильный рост "валютных" индексов обусловлен ощутимым укреплением рубля во вторник.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"
15:25
 
Экономикаиндекс МосбиржиМосбиржароссийский рынок акцийАкции
 
 
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