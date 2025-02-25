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Российский рынок акций обновил максимум с мая 2024 года

Российский рынок акций обновил максимум с мая 2024 года - 25.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций обновил максимум с мая 2024 года

Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос, обновив максимум с мая 2024 года по главному индексу на фоне геополитического позитива, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос, обновив максимум с мая 2024 года по главному индексу на фоне геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,68%, до 3326,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,08%, до 1310,73 пункта, долларовый РТС - на 2,51%, до 1209,49 пункта. Сильный рост "валютных" индексов обусловлен ощутимым укреплением рубля во вторник. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики. РЫНОК НА МАКСИМУМЕ Российский рынок акций в течение основной сессии вторника сползал после скачка, пришедшегося на открытие. Дело в том, что в вечернюю сессию понедельника отмечался активный рост цен акций, который и транслировался утром в рост до многомесячного максимума главного индекса, "закрывающегося" в 18.50 мск. "Широкий рынок акций во вторник вырос, выйдя на уровни мая 2024 года. Рост начался еще на вечерней сессии понедельника, которая в очередной раз сопровождалась позитивными комментариями относительно геополитики как со стороны Владимира Путина, так и Дональда Трампа", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Инвесторы отыгрывали геополитические новости от вечера понедельника, усилившие ожидания реинтеграции российской экономики в мировую, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, выросли бумаги "Самолета" (+7,8%), "Полюса" (+5%), "Роснефти" (+1,8%), "Позитива" (+1,8%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-3,4%), "Русгидро" (-3,2%), "Алросы" (-2,3%), ВТБ (-2,1%). ПРОГНОЗЫ Новостной фон способен и дальше подпитывать позитивные настроения на российском рынке акций, однако с учетом того, что он находится на многомесячных вершинах, спекулятивно настроенные участники торгов уже могут задуматься над фиксацией прибыли, допускает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 февраля – 3250-3390 пунктов", - добавляет он. Сокращение кредитования, зафиксированное Центробанком РФ, может усилить у инвесторов ожидания более раннего снижения ключевой ставки, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В этих условиях среду индекс Мосбиржи может закончить выше 3350 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250225/mosbirzha-855240949.html

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мосбиржа, российский рынок акций, акции