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США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными" - 25.02.2025, ПРАЙМ
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США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"
США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными" - 25.02.2025, ПРАЙМ
США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"
Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T22:22+0300
2025-02-25T22:22+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге. Левитт заявила, что не станет обсуждать "уступки", которые предлагает команда американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США
22:22 25.02.2025
 
США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"

Белый дом: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге.
Левитт заявила, что не станет обсуждать "уступки", которые предлагает команда американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине
Вчера, 23:38
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСША
 
 
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