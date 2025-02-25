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США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"

США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными" - 25.02.2025, ПРАЙМ

США: хорошая сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"

Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге. Левитт заявила, что не станет обсуждать "уступки", которые предлагает команда американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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