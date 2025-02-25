https://1prime.ru/20250225/ukraina-855238119.html

Шмыгаль оценил сумму на восстановление Украины в ближайшие 10 лет

Шмыгаль оценил сумму на восстановление Украины в ближайшие 10 лет - 25.02.2025, ПРАЙМ

Шмыгаль оценил сумму на восстановление Украины в ближайшие 10 лет

На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 542 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T14:08+0300

2025-02-25T14:08+0300

2025-02-25T14:08+0300

спецоперация на украине

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 542 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль. Накануне Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, по его словам, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет. "Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов. Это демонстрирует новый отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей… Новые данные превышают предыдущую оценку на 38 миллиардов долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его мнению, восстановление должно стать "проектом глобального масштаба" и должно происходить уже сейчас. "Благодарен Всемирному банку за понимание срочности проектов восстановления. В частности, отчет уже сейчас определяет 348 приоритетных проектов на общую сумму 17 миллиардов долларов. Из них на 127 проектов мы уже частично или полностью имеем финансирование на 7 миллиардов долларов", - добавил Шмыгаль. Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины. Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного 24 февраля проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250225/evropa-855237210.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина