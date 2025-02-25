https://1prime.ru/20250225/vsu-855221233.html

ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец

ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец - 25.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец

Украинские вооруженные формирования, когда ВС РФ выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, рассказал РИА Новости | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T05:27+0300

2025-02-25T05:27+0300

2025-02-25T05:27+0300

общество

россия

донецк

рф

всу

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855221233.jpg?1740450478

ДОНЕЦК, 25 фев - ПРАЙМ. Украинские вооруженные формирования, когда ВС РФ выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, рассказал РИА Новости местный житель Дмитрий, эвакуированный из города. "Когда они (ВСУ – ред.) уже через сам город отходили, там есть адрес такой – Щорса, 19, пятиэтажка, вот они вломились в квартиры, подъезды ж не закрыты, домофоны не работают. Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, - сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные, в подъездах человека увидели - застрелили. Возле этого же дома – Щорса, 19 – это все происходило в одном дворе", - рассказал Дмитрий. Он также добавил, что тела расстрелянных жителей лежали повсюду: в подъездах, на улице перед двором, на перекрёстке - все из них были гражданские. "Убивали, потому что считали оставшихся жителей предателями, врагами народа и сепаратистами", - высказал свое мнение очевидец. Свидетель произошедшего также пояснил, что тела погибших некому было убирать, и когда Россия уже зашла, гражданским помогали российские военнослужащие. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

донецк

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, донецк, рф, всу, вс рф, минобороны рф