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ВТБ отмечает падение кредитования в первые месяцы 2025 года

ВТБ отмечает падение кредитования в первые месяцы 2025 года - 25.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ отмечает падение кредитования в первые месяцы 2025 года

ВТБ отмечает в первые месяцы 2025 года падение кредитного портфеля во всех сегментах; что касается ипотеки, то весь рынок превратился в выдачу кредитов с... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T14:35+0300

2025-02-25T14:35+0300

2025-02-25T14:35+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ отмечает в первые месяцы 2025 года падение кредитного портфеля во всех сегментах; что касается ипотеки, то весь рынок превратился в выдачу кредитов с господдержкой – за их пределами "жизни пока нет", заявил в ходе конференц-звонка с аналитиками первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Февраль еще не завершен, мы видим, что в первые месяцы года - в январе, это справедливо и для февраля - спрос на кредиты во всех сегментах был ограничен. В части розницы мы реализуем целенаправленную стратегию: выдачи только высококачественных кредитов, которых недостаточно для замещения выбывающих", - сказал топ-менеджер на вопрос, изменилось ли в феврале динамика кредитования после отрицательной динамики в январе. "В кредитах юридических лиц мы видим повышенный спрос на бондовые размещения в начале года, которые по сути, видимо, позволяют нашим заемщикам занимать дешевле. И если мы осенью наблюдали повышенный спрос с очень низкой чувствительностью к цене, то сейчас мы имеем пока падение кредитного портфеля в первые месяцы 2025 года",- добавил топ-менеджер. На вопрос, касающийся ипотечного рынка, Пьянов отметил, что по сути весь рынок ипотеки превратился в выдачу субсидируемой ипотеки, ипотеки с господдержкой. "Мы в рамках этого падения кредитного портфеля по нам видим, что падение по ипотеке будет несколько меньше, основное падение будет сосредоточено в неипотечном кредитовании. За пределами субсидируемой ипотеки жизни пока нет", - заключил он.

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втб, кредит, банки