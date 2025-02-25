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Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 25.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:04+0300
2025-02-25T10:04+0300
2025-02-25T10:04+0300
курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падает на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,88 рубля.
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юань
Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,88 рубля
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падает на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,88 рубля.