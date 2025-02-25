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Юань открыл торги во вторник снижением - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 25.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падает на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,88 рубля.
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юань
Курс доллара к рублю, юань
10:04 25.02.2025
 
Юань открыл торги во вторник снижением

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,88 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падает на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,88 рубля.
 
Курс доллара к рублююань
 
 
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