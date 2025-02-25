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Курс юаня к рублю на Московской бирже падает на 20 копеек

Курс юаня к рублю на Московской бирже падает на 20 копеек - 25.02.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже падает на 20 копеек

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует уверенный рост, и нацвалюта может ещё больше укрепиться в дальнейшем, следует... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:18+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует уверенный рост, и нацвалюта может ещё больше укрепиться в дальнейшем, следует из данных торгов и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.06 мск падает на 20 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,77 рубля. Введение 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюзом оказало лишь незначительное давление на российскую валюту, считает Владислав Антонов из BitRiver. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. После этого, на закрытие понедельника, курс юаня расчетами "завтра" за день снизился на 3 копейки. "Пара "юань-рубль" закрылась чуть ниже отметки 12, тем самым подав сигнал о настрое пробить эту поддержку и уйти к следующей преграде на 30 копеек ниже", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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