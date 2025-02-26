https://1prime.ru/20250226/analitik-855258384.html

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций против России

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций против России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций против России

Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T05:46+0300

2025-02-26T05:46+0300

2025-02-26T05:46+0300

россия

экономика

мировая экономика

сша

турция

рф

дональд трамп

дмитрий песков

джо байден

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855258384.jpg?1740538005

АНКАРА, 26 фев – ПРАЙМ. Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр. Ранее Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придет после урегулирования вопроса по Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Возможное соглашение между США и Россией может привести к ослаблению санкций против России, что положительно скажется на объеме торговли между Турцией и Россией. Это связано с тем, что администрация экс-президента США Джо Байдена оказывала давление на Турцию по этому вопросу и хотела, чтобы Турция ввела санкции против России", - сказал Хазыр. Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Однако ситуация в турецко-российских отношениях будет в большей степени зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции и от того, какими будут отношения Турции и США при Трампе", - подчеркнул аналитик. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.

сша

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, турция, рф, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден, мид рф, мид