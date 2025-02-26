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БРИКС будет искать альтернативные платежные системы, заявил лидер Бразилии
БРИКС будет искать альтернативные платежные системы, заявил лидер Бразилии - 26.02.2025, ПРАЙМ
БРИКС будет искать альтернативные платежные системы, заявил лидер Бразилии
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС под председательством Бразилии планирует искать альтернативные платформы для платежей между... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T22:58+0300
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2025-02-26T22:59+0300
политика
брикс
платежные системы
лула да силва
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС под председательством Бразилии планирует искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами блока, его слова приводит местный портал UOL. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. В текущем году председателем является Бразилия. Президент страны открывал в среду встречу шерп стран БРИКС. "Нынешняя эскалация протекционизма в сфере торговли и инвестиций усиливает важность мер, направленных на преодоление препятствий на пути нашей экономической интеграции. Расширение возможностей оплаты означает снижение уязвимостей и затрат. Председательство Бразилии стремится развивать дополнительные, ...доступные, прозрачные и безопасные платежные платформы", - цитирует президента портал. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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брикс, платежные системы, лула да силва
Политика, БРИКС, платежные системы, Лула да Силва
БРИКС будет искать альтернативные платежные системы, заявил лидер Бразилии
Лула да Силва: БРИКС будет искать альтернативные платежные системы
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС под председательством Бразилии планирует искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами блока, его слова приводит местный портал UOL.
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. В текущем году председателем является Бразилия.
Президент страны открывал в среду встречу шерп стран БРИКС.
"Нынешняя эскалация протекционизма в сфере торговли и инвестиций усиливает важность мер, направленных на преодоление препятствий на пути нашей экономической интеграции. Расширение возможностей оплаты означает снижение уязвимостей и затрат. Председательство Бразилии стремится развивать дополнительные, ...доступные, прозрачные и безопасные платежные платформы", - цитирует президента портал.
МИД Нигерии заявил, что страна ожидает выгоды от вступления в БРИКС
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали".
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.