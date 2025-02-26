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В Госсовете КНР обвинили правительство Тайваня в раздаче полупроводников

В Госсовете КНР обвинили правительство Тайваня в раздаче полупроводников - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Госсовете КНР обвинили правительство Тайваня в раздаче полупроводников

Руководство Демократической-прогрессивной партии Тайваня (ДПП) "раздает как сувениры" полупроводниковую промышленность острова внешним силам, подрывая... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T06:41+0300

2025-02-26T06:41+0300

2025-02-26T06:41+0300

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ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Руководство Демократической-прогрессивной партии Тайваня (ДПП) "раздает как сувениры" полупроводниковую промышленность острова внешним силам, подрывая благополучие населения, заявила в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Президент США Дональд Трамп в конце января объявил о планах ввести пошлины на компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты иностранного производства, в частности те, которые производятся на Тайване. По его словам, пошлины будут стимулировать технологические компании производить чипы в США, а не на Тайване. В ответ руководство Демократической-прогрессивной партии Тайваня заявило, что предложит ответные меры для укрепления промышленного сотрудничества между Тайванем и США. Чжу Фэнлянь подчеркнула, что "для достижения своих корыстных интересов" руководство ДПП использует полупроводниковую промышленность и мощные предприятия Тайваня в качестве инструмента для "опоры на иностранные силы в поисках независимости". "Вплоть до того, что раздает их (предприятия полупроводниковой промышленности - ред.) в качестве "сувениров", снова и снова распродавая интересы и благополучие предприятий и населения Тайваня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая. Ссылаясь на общественное мнение на Тайване, Чжу Фэнлянь отметила, что опасения и сомнения всех слоев населения острова по поводу превращения тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в "американскую TSMC" стремительно растут. По ее словам, такое поведение, при котором не стыдно "продавать Тайвань", встречает сопротивление со стороны все большего числа жителей Тайваня и предприятий острова. Ранее министр экономики Тайваня Го Чжихуэй заявил, что Тайбэй является одним из лучших торговых партнеров США, а возникшая ситуация с введением таможенных пошлин на тайваньские полупроводниковые изделия, вероятно, связана с недостаточно эффективной коммуникацией. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, дональд трамп, госсовет, tsmc, фонд