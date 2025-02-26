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Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России

Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России

Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг заявил, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса, чтобы... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

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ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг заявил, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса, чтобы обеспечить успех переговоров по урегулированию. "Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны", - заявил Файнберг на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры. Так он ответил на вопрос о том, считает ли Россию виноватой в украинском конфликте. Он подчеркнул, что не хотел бы высказываться "не по делу" или выступать с публичными заявлениями, которые могут навредить усилиям главы США Дональда Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Сам Трамп ранее заявил, что украинский конфликт легко было предотвратить, но Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден говорили неправильные вещи. Трамп заявил, что несмотря на критику, не отказывается от слов о том, что случившееся "не вина России". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

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россия, мировая экономика, рф, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, нато, совбез