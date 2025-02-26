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Мировые цены на нефть растут - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 26.02.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о сокращении объема запасов этого вида сырья в США,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T08:10+0300
2025-02-26T08:10+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о сокращении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,26%, до 72,69 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 69,13 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 февраля снизились на 0,64 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов на 2,34 миллиона баррелей, до 434,84 миллиона баррелей.
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нефть, рынки, сша
Экономика, Нефть, Рынки, США
08:10 26.02.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Стоимость нефти растет после выхода данных API о снижении объема запасов в США

© Sputnik | Перейти в медиабанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о сокращении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,26%, до 72,69 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 69,13 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 февраля снизились на 0,64 миллиона баррелей.
Официальные данные позднее в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов на 2,34 миллиона баррелей, до 434,84 миллиона баррелей.
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