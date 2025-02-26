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Цены на нефть показывают слабую динамику - 26.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250226/neft-855272920.html
Цены на нефть показывают слабую динамику
Цены на нефть показывают слабую динамику - 26.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают слабую динамику
Мировые цены на нефть в среду днем показывают слабую динамику, рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:28+0300
2025-02-26T14:28+0300
экономика
нефть
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сша
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем показывают слабую динамику, рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,04% - до 72,47 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - росла на 0,03%, до 68,95 доллара. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 21 февраля коммерческие запасы этого сырья в стране выросли на 2,3 миллиона баррелей после увеличения на 4,6 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,6 миллионов баррелей. Стоимость нефти также несколько стабилизировалась после падения вторника более чем на 2% на фоне опасений по поводу мировой экономики. Во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
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нефть, рынки, сша, conference board
Экономика, Нефть, Рынки, США, Conference Board
14:28 26.02.2025
 
Цены на нефть показывают слабую динамику

Цены на нефть слабо меняются перед публикацией данных о запасах нефти из США

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем показывают слабую динамику, рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.21 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,04% - до 72,47 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - росла на 0,03%, до 68,95 доллара.
Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 21 февраля коммерческие запасы этого сырья в стране выросли на 2,3 миллиона баррелей после увеличения на 4,6 миллиона неделей ранее.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,6 миллионов баррелей.
Стоимость нефти также несколько стабилизировалась после падения вторника более чем на 2% на фоне опасений по поводу мировой экономики. Во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Мировые цены на нефть растут
08:10
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАConference Board
 
 
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