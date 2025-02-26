Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на данных о запасах в США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/neft-855282276.html
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Нефть дешевеет на данных о запасах в США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:55+0300
2025-02-26T18:55+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 72,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 68,66 доллара. Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла – на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 2,3 миллиона баррелей - до 430,2 миллиона. Аналитики же, напротив, прогнозировали рост показателя - на 2,5 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина за отчетный период неожиданно выросли - на 0,4 миллиона баррелей, до 248,3 миллиона, а запасы дистиллятов увеличились сильнее ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 120,5 миллиона.
https://1prime.ru/20250226/nis-855281698.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
18:55 26.02.2025
 
Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Торги: нефть дешевеет после выхода данных о запасах и добыче в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 72,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 68,66 доллара.
Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла – на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в сутки.
При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 2,3 миллиона баррелей - до 430,2 миллиона. Аналитики же, напротив, прогнозировали рост показателя - на 2,5 миллиона баррелей.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
"Газпром нефть" уступила часть доли в NIS "Газпрому" в ожидании санкций
18:25
В то же время запасы бензина за отчетный период неожиданно выросли - на 0,4 миллиона баррелей, до 248,3 миллиона, а запасы дистиллятов увеличились сильнее ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 120,5 миллиона.
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала