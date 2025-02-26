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Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Нефть дешевеет на данных о запасах в США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:55+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 72,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 68,66 доллара. Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла – на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 2,3 миллиона баррелей - до 430,2 миллиона. Аналитики же, напротив, прогнозировали рост показателя - на 2,5 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина за отчетный период неожиданно выросли - на 0,4 миллиона баррелей, до 248,3 миллиона, а запасы дистиллятов увеличились сильнее ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 120,5 миллиона.
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нефть, цены
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Торги: нефть дешевеет после выхода данных о запасах и добыче в США
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 72,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 68,66 доллара.
Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла – на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в сутки.
При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 2,3 миллиона баррелей - до 430,2 миллиона. Аналитики же, напротив, прогнозировали рост показателя - на 2,5 миллиона баррелей.
"Газпром нефть" уступила часть доли в NIS "Газпрому" в ожидании санкций
В то же время запасы бензина за отчетный период неожиданно выросли - на 0,4 миллиона баррелей, до 248,3 миллиона, а запасы дистиллятов увеличились сильнее ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 120,5 миллиона.