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Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Нефть дешевеет на данных о запасах в США - 26.02.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T18:55+0300

2025-02-26T18:55+0300

2025-02-26T18:55+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о запасах и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 72,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 68,66 доллара. Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла – на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 2,3 миллиона баррелей - до 430,2 миллиона. Аналитики же, напротив, прогнозировали рост показателя - на 2,5 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина за отчетный период неожиданно выросли - на 0,4 миллиона баррелей, до 248,3 миллиона, а запасы дистиллятов увеличились сильнее ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 120,5 миллиона.

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