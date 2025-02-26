https://1prime.ru/20250226/posol-855259562.html

Посол прокомментировал остановку программы USAID

Посол прокомментировал остановку программы USAID - 26.02.2025, ПРАЙМ

Посол прокомментировал остановку программы USAID

Запад переболел либеральной идеологией, остановку программы USAID можно понять как конец идеологии в целом, считает заместитель гендиректора международной... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T07:02+0300

2025-02-26T07:02+0300

2025-02-26T07:02+0300

экономика

россия

общество

сша

запад

рф

владимир путин

usaid

совбез

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855259562.jpg?1740542552

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Запад переболел либеральной идеологией, остановку программы USAID можно понять как конец идеологии в целом, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Он отметил, что текущая американская администрация отличается от предыдущей тем, что она признает факт многополярности. "Поведение (президента США Дональда) Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода. Первый из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней. Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном АМР (агентства по международному развитию - ред.) США (пресловутый USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа". По его словам, внутри - это "окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы и воссоздание минималистского государства отцов-основателей. "Вовне это означит поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и "популистов" и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США", - отметил Яковенко. Он подчеркнул, что Вашингтон "закрывает свою глобальную империю", она больше не отвечает национальным интересам страны. "Зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров", - говорится в статье. По мнению Яковенко, текущая американская администрация делает ставку на воссоздание основ экономической и технологической мощи страны, чтобы занять место "первого среди равных" в мире. "Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет", - подчеркнул он. Яковенко отметил, что Штатам остается выверенно управлять значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, которая возникла в результате 40 лет глобализации. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

сша

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, запад, рф, владимир путин, usaid, совбез, нато