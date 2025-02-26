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Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом

Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом - 26.02.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом

Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T07:35+0300

2025-02-26T07:35+0300

2025-02-26T07:35+0300

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ДЖАКАРТА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом, следует из сообщения пресс-офиса индонезийского президента. Во вторник Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. По данным пресс-службы президента, Субианто "тепло приветствовал" Шойгу, выразив радость по поводу его присутствия в Индонезии. "Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" - сказал индонезийский президент в начале закрытой встречи. Ранее Шойгу заявил журналистам, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.

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общество , россия, мировая экономика, индонезия, рф, джакарта, сергей шойгу, владимир путин, совбез