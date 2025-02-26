Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250226/prezident-855260039.html
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T07:35+0300
2025-02-26T07:35+0300
общество
россия
мировая экономика
индонезия
рф
джакарта
сергей шойгу
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855260039.jpg?1740544552
ДЖАКАРТА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом, следует из сообщения пресс-офиса индонезийского президента. Во вторник Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. По данным пресс-службы президента, Субианто "тепло приветствовал" Шойгу, выразив радость по поводу его присутствия в Индонезии. "Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" - сказал индонезийский президент в начале закрытой встречи. Ранее Шойгу заявил журналистам, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.
индонезия
рф
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, мировая экономика, индонезия, рф, джакарта, сергей шойгу, владимир путин, совбез
Общество , РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Джакарта, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Совбез
07:35 26.02.2025
 
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом

Президент Индонезии Субианто на встрече с Шойгу назвал Путина лучшим другом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом, следует из сообщения пресс-офиса индонезийского президента.
Во вторник Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
По данным пресс-службы президента, Субианто "тепло приветствовал" Шойгу, выразив радость по поводу его присутствия в Индонезии.
"Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" - сказал индонезийский президент в начале закрытой встречи.
Ранее Шойгу заявил журналистам, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.
 
ОбществоРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯРФДжакартаСергей ШойгуВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала