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Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T07:35+0300
2025-02-26T07:35+0300
2025-02-26T07:35+0300
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ДЖАКАРТА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом, следует из сообщения пресс-офиса индонезийского президента.
Во вторник Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
По данным пресс-службы президента, Субианто "тепло приветствовал" Шойгу, выразив радость по поводу его присутствия в Индонезии.
"Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" - сказал индонезийский президент в начале закрытой встречи.
Ранее Шойгу заявил журналистам, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.
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Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии Субианто на встрече с Шойгу назвал Путина лучшим другом
ДЖАКАРТА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина лучшим другом, следует из сообщения пресс-офиса индонезийского президента.
Во вторник Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
По данным пресс-службы президента, Субианто "тепло приветствовал" Шойгу, выразив радость по поводу его присутствия в Индонезии.
"Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" - сказал индонезийский президент в начале закрытой встречи.
Ранее Шойгу заявил журналистам, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.