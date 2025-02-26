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В России разработают технологию интеграции радара и системы связи

В России разработают технологию интеграции радара и системы связи - 26.02.2025, ПРАЙМ

В России разработают технологию интеграции радара и системы связи

Российские ученые работают над технологией интеграции радара и системы связи, которая сможет превратить базовые станции в радиолокаторы - это откроет... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T07:05+0300

2025-02-26T07:05+0300

2025-02-26T07:05+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские ученые работают над технологией интеграции радара и системы связи, которая сможет превратить базовые станции в радиолокаторы - это откроет возможность отслеживать беспилотники, наблюдать за погодой и окружающей средой, а также распознавать жесты человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "В Центре компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха приступили к разработке технологии интеграции радара и системы связи. Она превратит базовые станции и другие точки беспроводного доступа в радиолокаторы (с сохранением главной функции – обеспечения связи). Эта разработка обещает целый набор новых услуг в сфере телекоммуникаций, от мониторинга БПЛА до распознавания жестов человека", - рассказали в НТИ. "Еще один возможный сценарий - мониторинг окружающей среды, когда сотовые вышки с помощью функции радара смогут наблюдать за погодой, загрязнением, насекомыми и другим", - добавили там. Разработчики планируют в 2025 году провести научно-исследовательскую работу, создать программное обеспечение (ПО) для этой технологии и сделать прототип базовой станции, совмещенной с радаром. В случае с мониторингом беспилотников базовые станции будут использоваться для точного определения местоположения как подключенных к сетям, так и несанкционированных БПЛА, летающих вблизи базовой станции. Ученые изобретут новые сигналы, методы и алгоритмы, которые смогут осуществлять совместное зондирование и связь - для этого будут нужны частотно-временные ресурсы антенн, которые уже есть на базовых станциях. Такую технологию можно будет внедрить без замены оборудования, уточнили в НТИ. "Для беспилотных автомобилей технология бы позволила предоставлять точные карты в реальном времени, а также она может распознавать жесты человека. Таким образом люди могли бы печатать тексты на виртуальной клавиатуре. Разработка в перспективе полезна и для организации умного производства, где беспроводные точки доступа используют возможности радара для отслеживания движения роботов на заводе", - добавили в пресс-службе платформы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, нти, сколтех