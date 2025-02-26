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Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой

Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой - 26.02.2025, ПРАЙМ

Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T22:35+0300

2025-02-26T22:35+0300

2025-02-26T22:34+0300

экономика

дональд трамп

венесуэла

соглашение

нефть

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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта."Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", – заявил Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США.

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дональд трамп, венесуэла, соглашение, нефть