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Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/soglashenie-855286162.html
Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой
Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T22:35+0300
2025-02-26T22:34+0300
экономика
дональд трамп
венесуэла
соглашение
нефть
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта."Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", – заявил Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США.
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дональд трамп, венесуэла, соглашение, нефть
Экономика, Дональд Трамп, ВЕНЕСУЭЛА, соглашение, Нефть
22:35 26.02.2025
 
Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой

Трамп: соглашение США с Венесуэлой по добыче нефти будет аннулировано с 1 марта

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкГорода мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта.
"Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", – заявил Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.
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Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США.
 
ЭкономикаДональд ТрампВЕНЕСУЭЛАсоглашениеНефть
 
 
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