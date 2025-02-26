https://1prime.ru/20250226/svo-855275261.html

"Почему РФ не согласится прекратить огонь?" Полковник США объяснил причины

"Почему РФ не согласится прекратить огонь?" Полковник США объяснил причины - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Почему РФ не согласится прекратить огонь?" Полковник США объяснил причины

Российская Федерация не согласится прекратить огонь, пока не достигнет всех заявленных целей по Украине. Лучшее, что сейчас в состоянии сделать Запад, –... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:51+0300

2025-02-26T15:51+0300

2025-02-26T15:51+0300

спецоперация на украине

дуглас макгрегор

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация не согласится прекратить огонь, пока не достигнет всех заявленных целей по Украине. Лучшее, что сейчас в состоянии сделать Запад, – отправить Владимира Зеленского в отставку. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive высказал экс-советник Пентагона, планировавший ряд военных кампаний ВС США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Почему русские не согласятся на прекращение огня? Потому что они еще не достигли своей цели", - сказал полковник, отметив, что "полная денацификация" для России означает, что Украина должна лишиться возможности угрожать ей. По его мнению, для этого "украинские вооруженные силы должны быть уничтожены", что в настоящий момент и происходит - "последние остатки уничтожаются".Кроме того, Макгрегор считает, что обязательным условием прекращения огня для России является приход к власти "нового правительства в Киеве". "Я бы не стал доверять Зеленскому и его маленькой группе больше, чем на расстояние броска. Почему русские должны им доверять? - риторически вопрошает полковник. - ...Почему русские должны доверять кому-либо, включая нас, учитывая, что мы неоднократно их обманывали?"В итоге Макгрегор приходит к выводу: "Лучшее, что мы можем сделать, – это отправить Зеленского и его ближайшее окружение куда подальше".

https://1prime.ru/20250214/peregovory-854950704.html

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дуглас макгрегор, россия, украина