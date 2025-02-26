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"Вывести войска оттуда уже не смогут". ВСУ попали под Курском в ловушку - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250226/svo-855283076.html
"Вывести войска оттуда уже не смогут". ВСУ попали под Курском в ловушку
"Вывести войска оттуда уже не смогут". ВСУ попали под Курском в ловушку - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Вывести войска оттуда уже не смогут". ВСУ попали под Курском в ловушку
Подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в ловушку - украинское командование уже не может их оттуда вывести. Об этом рассказал глава... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:22+0300
2025-02-26T19:22+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в ловушку - украинское командование уже не может их оттуда вывести. Об этом рассказал глава Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.По его словам, в последнее время "активизировался ряд направлений, на которых до этого было относительно тихо, причем инициатива идет с российской стороны". В частности Орлов указал на харьковское направление, где в результате усиливающегося давления ВС России украинские формирование, по его словам, испытывают невероятное напряжение. "На курском направлении тоже все позитивно. Там ВС РФ уже полностью контролируют воздушное пространство", - сообщил эксперт.При этом он отметил, что в дневное время в курском приграничье у ВСУ нет никакой логистики из-за дронов ВС РФ, а ночью это направление превращается в "дорогу смерти", на которой при ротации ВСУ теряют до 20% техники и живой силы."Сейчас курское направление — это для украинских войск большая проблема, - подчеркнул Орлов. - Вывести войска оттуда командование ВСУ уже не может, а помочь нечем, так как эта помощь уничтожается на подходе".
https://1prime.ru/20250224/vsu-855188455.html
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
19:22 26.02.2025
 
"Вывести войска оттуда уже не смогут". ВСУ попали под Курском в ловушку

Эксперт Орлов: командование ВСУ уже не сможет вывести войска из Курской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в ловушку - украинское командование уже не может их оттуда вывести. Об этом рассказал глава Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.
По его словам, в последнее время "активизировался ряд направлений, на которых до этого было относительно тихо, причем инициатива идет с российской стороны". В частности Орлов указал на харьковское направление, где в результате усиливающегося давления ВС России украинские формирование, по его словам, испытывают невероятное напряжение.
"На курском направлении тоже все позитивно. Там ВС РФ уже полностью контролируют воздушное пространство", - сообщил эксперт.
При этом он отметил, что в дневное время в курском приграничье у ВСУ нет никакой логистики из-за дронов ВС РФ, а ночью это направление превращается в "дорогу смерти", на которой при ротации ВСУ теряют до 20% техники и живой силы.
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"Сейчас курское направление — это для украинских войск большая проблема, - подчеркнул Орлов. - Вывести войска оттуда командование ВСУ уже не может, а помочь нечем, так как эта помощь уничтожается на подходе".
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУэкспертное мнение
 
 
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