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Юань открыл торги в среду ростом

Юань открыл торги в среду ростом - 26.02.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги в среду ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.

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юань, мосбиржа