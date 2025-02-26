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Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:02+0300
2025-02-26T10:02+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
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юань, мосбиржа
Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в среду ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 11,73 рубля
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.