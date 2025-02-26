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Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому на русском языке

Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому на русском языке - 26.02.2025, ПРАЙМ

Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому на русском языке

Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому на русском языке, призвав его... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:27+0300

2025-02-26T03:27+0300

2025-02-26T03:27+0300

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ДОНЕЦК, 26 фев - ПРАЙМ. Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому на русском языке, призвав его заключить мир. "Я сегодня обращаюсь к Владимиру ... Зеленскому, как мэр города Покровска (Красноармейска - ред.) ... Большинство жителей Украины хотят мира...", - заявил Требушкин в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

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общество , россия, украина, рф, донецк, владимир путин, владимир зеленский, всу, facebook, нато