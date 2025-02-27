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В России существенно вырос рынок электрокаров с пробегом
В России существенно вырос рынок электрокаров с пробегом - 27.02.2025, ПРАЙМ
В России существенно вырос рынок электрокаров с пробегом
Количество приобретённых в январе в России поддержанных электромобилей составило 862, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:19+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Количество приобретённых в январе в России поддержанных электромобилей составило 862, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в январе 2025 года россияне приобрели 862 подержанных электрокара (электромобиля - ред.). Это на 77% больше, чем год назад (488 штук)", - говорится в сообщении. При этом две трети вторичного рынка электромобилей в первый месяц года пришлось на три марки - Nissan (314 машины), Zeekr (139 машин) и Tesla (118 электромобилей), уточнили в "Автостате". Показатели каждого из оставшихся брендов не дотянули и до 50 единиц, добавили там. Среди отдельных моделей звание самого популярного электромобиля с пробегом в России уверенно сохраняет Nissan Leaf, который в январе "разошелся тиражом в 306 экземпляров", отметили в агентстве. Порог в 100 купленных электромобилей с пробегом больше не преодолела ни одна из моделей, но ближе всех к сотне был Zeekr 001 (95 машин), уточнили там. Дальше в пятёрку вместе с Tesla Model 3 - (54) и Model Y - (30) вошел также Hongqi E-HS9 - 25 электромобилей, заключили в "Автостате".
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россия, авто
В России существенно вырос рынок электрокаров с пробегом
"Автостат": рынок электрокаров с пробегом в России количественно вырос на 77%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Количество приобретённых в январе в России поддержанных электромобилей составило 862, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", в январе 2025 года россияне приобрели 862 подержанных электрокара (электромобиля - ред.). Это на 77% больше, чем год назад (488 штук)", - говорится в сообщении.
При этом две трети вторичного рынка электромобилей в первый месяц года пришлось на три марки - Nissan (314 машины), Zeekr (139 машин) и Tesla (118 электромобилей), уточнили в "Автостате". Показатели каждого из оставшихся брендов не дотянули и до 50 единиц, добавили там.
Среди отдельных моделей звание самого популярного электромобиля с пробегом в России уверенно сохраняет Nissan Leaf, который в январе "разошелся тиражом в 306 экземпляров", отметили в агентстве.
Порог в 100 купленных электромобилей с пробегом больше не преодолела ни одна из моделей, но ближе всех к сотне был Zeekr 001 (95 машин), уточнили там. Дальше в пятёрку вместе с Tesla Model 3 - (54) и Model Y - (30) вошел также Hongqi E-HS9 - 25 электромобилей, заключили в "Автостате".
Доля электрокаров на российском авторынке в январе снизилась втрое за год