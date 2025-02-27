https://1prime.ru/20250227/avto-855324819.html

Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов

Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов - 27.02.2025, ПРАЙМ

Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов

Большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные автопроизводители в России, запущено, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:46+0300

2025-02-27T16:46+0300

2025-02-27T16:46+0300

бизнес

промышленность

антон алиханов

минпромторг

авто

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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные автопроизводители в России, запущено, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках заседания координационного совета по промышленности. "Запущено подавляющее большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные компании, и на них было произведено около 14% от общего объема выпуска", - сказал он. Российским бенефициарам уже передано 22 компании, причем среди них нет тех, которые на сегодняшний день простаивают. Алиханов подчеркнул, что создание полноценной российской компонентной базы является ключевой задачей и обязательным условием дальнейшего развития автопрома в стране. Также, в связи с конкретностью рынка автокомпонентов, в России будет рассмотрена необходимость усиления тарифной защиты, чтобы не допустить дисбаланса в условиях для импортеров и отечественных производителей. "Не менее важно содействовать участию предприятий в ежегодных специализированных выставках, в том числе на единых региональных стендах. И, наконец, нужно усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов. Вовлекать в эту работу компании из новых регионов. То, что это хорошо работает, мы уже видим на примере "Кластера автомобильной промышленности", – заключил Алиханов.

https://1prime.ru/20250227/avto-855322967.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг, авто