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Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов
Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов - 27.02.2025, ПРАЙМ
Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов
Большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные автопроизводители в России, запущено, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:46+0300
2025-02-27T16:46+0300
бизнес
промышленность
антон алиханов
минпромторг
авто
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные автопроизводители в России, запущено, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках заседания координационного совета по промышленности. "Запущено подавляющее большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные компании, и на них было произведено около 14% от общего объема выпуска", - сказал он. Российским бенефициарам уже передано 22 компании, причем среди них нет тех, которые на сегодняшний день простаивают. Алиханов подчеркнул, что создание полноценной российской компонентной базы является ключевой задачей и обязательным условием дальнейшего развития автопрома в стране. Также, в связи с конкретностью рынка автокомпонентов, в России будет рассмотрена необходимость усиления тарифной защиты, чтобы не допустить дисбаланса в условиях для импортеров и отечественных производителей. "Не менее важно содействовать участию предприятий в ежегодных специализированных выставках, в том числе на единых региональных стендах. И, наконец, нужно усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов. Вовлекать в эту работу компании из новых регионов. То, что это хорошо работает, мы уже видим на примере "Кластера автомобильной промышленности", – заключил Алиханов.
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бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг, авто
Бизнес, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг, Авто
16:46 27.02.2025
 
Большинство зарубежных автопроизводств в РФ уже запущено, заявил Алиханов

Алиханов: производство на брошенных иностранцами автозаводах в РФ уже запущено

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные автопроизводители в России, запущено, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках заседания координационного совета по промышленности.
"Запущено подавляющее большинство производственных площадок, которые оставили зарубежные компании, и на них было произведено около 14% от общего объема выпуска", - сказал он.
Российским бенефициарам уже передано 22 компании, причем среди них нет тех, которые на сегодняшний день простаивают. Алиханов подчеркнул, что создание полноценной российской компонентной базы является ключевой задачей и обязательным условием дальнейшего развития автопрома в стране. Также, в связи с конкретностью рынка автокомпонентов, в России будет рассмотрена необходимость усиления тарифной защиты, чтобы не допустить дисбаланса в условиях для импортеров и отечественных производителей.
"Не менее важно содействовать участию предприятий в ежегодных специализированных выставках, в том числе на единых региональных стендах. И, наконец, нужно усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов. Вовлекать в эту работу компании из новых регионов. То, что это хорошо работает, мы уже видим на примере "Кластера автомобильной промышленности", – заключил Алиханов.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Минпромторг ожидает снижение продаж новых авто в России более чем на 20%
16:13
 
БизнесПромышленностьАнтон АлихановМинпромторгАвто
 
 
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