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Бензин подорожал на бирже в России на 1%
Бензин подорожал на бирже в России на 1% - 27.02.2025, ПРАЙМ
Бензин подорожал на бирже в России на 1%
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после двух дней снижения вернулась к росту: в четверг обе марки... | 27.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после двух дней снижения вернулась к росту: в четверг обе марки подорожали более чем на 1%, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,37%, до 50 373 рублей за тонну, на Аи-95 - на 1,09%, до 54 812 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива также поднялась - на 0,49%, до 54 639 рублей за тонну, межсезонного - на 1,05%, до 56 522 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,89% - до 57 198 рублей. Цена на мазут в четверг снизилась на 0,07%, до 30 080 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,41%, до 80 750 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,04% - до 17 894 рублей за тонну. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, москва, еаэс, аи-95, аи-92
Рынки, МОСКВА, ЕАЭС, Аи-95, Аи-92, Экономика
Бензин подорожал на бирже в России на 1%
Бензин подорожал на бирже в России на 1% в четверг
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после двух дней снижения вернулась к росту: в четверг обе марки подорожали более чем на 1%, следует из материалов торгов.
Цена на бензин Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,37%, до 50 373 рублей за тонну, на Аи-95 - на 1,09%, до 54 812 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива также поднялась - на 0,49%, до 54 639 рублей за тонну, межсезонного - на 1,05%, до 56 522 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,89% - до 57 198 рублей.
Цена на мазут в четверг снизилась на 0,07%, до 30 080 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,41%, до 80 750 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,04% - до 17 894 рублей за тонну.
Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью).
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Кабмин продлил запрет на экспорт бензина для непроизводителей