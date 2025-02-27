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На Военно-Грузинской дороге приостановили движение

На Военно-Грузинской дороге приостановили движение - 27.02.2025, ПРАЙМ

На Военно-Грузинской дороге приостановили движение

Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T01:45+0300

2025-02-27T01:45+0300

2025-02-27T01:45+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.

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бизнес, россия, грузия, владикавказ, рф