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На Военно-Грузинской дороге приостановили движение - 27.02.2025, ПРАЙМ
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На Военно-Грузинской дороге приостановили движение
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение - 27.02.2025, ПРАЙМ
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение
Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T01:45+0300
2025-02-27T01:45+0300
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россия
грузия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
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бизнес, россия, грузия, владикавказ, рф
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Владикавказ, РФ
01:45 27.02.2025
 
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение

Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за ухудшения погодных условий

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
 
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