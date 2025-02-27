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В "Яндексе" рассказали, какие товары чаще всего ищут россияне

В "Яндексе" рассказали, какие товары чаще всего ищут россияне - 27.02.2025, ПРАЙМ

В "Яндексе" рассказали, какие товары чаще всего ищут россияне

Россияне, заинтересованные начать бизнес в сфере электронной торговли, чаще всего рассматривают запуск онлайн-магазинов одежды, автозапчастей или косметики,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T06:32+0300

2025-02-27T06:32+0300

2025-02-27T06:32+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

краснодар

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне, заинтересованные начать бизнес в сфере электронной торговли, чаще всего рассматривают запуск онлайн-магазинов одежды, автозапчастей или косметики, рассказали РИА Новости в "Яндекс Поиске". Для анализа были использованы агрегированные запросы за февраль со словами "открыть" и различными форматами торговли. "В топ-10 популярных категорий для онлайн-продажи вошли одежда, автозапчасти, косметика, детская одежда и цветы, а также обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Активнее всего интернет-торговлей интересуются в городах-миллионниках, причем чем больше площадь мегаполиса, тем выше число таких запросов", - говорится в сообщении. В "Яндекс Поиске" также оценили востребованные категории товаров для продажи в обоих форматах - в онлайне и в обычных магазинах. И здесь на первом месте вновь оказалась одежда, на это направление приходится 4% от всех запросов на тему торговли. На втором и третьем местах продукты и цветы - 3,5% и 3,2% от всех запросов, соответственно. В рейтинге также магазины автозапчастей, пива, табачных изделий, шоурумы и секонд-хенды, замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты. Что касается городов (среди миллионников), жители которых больше всего заинтересованы открыть новые магазины (как онлайн, так и офлайн), первенство у Краснодара и Ростова-на-Дону, а Москва и Санкт-Петербург - в конце списка. "Россияне активно изучают возможности для открытия магазинов не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Это говорит о нарастающем тренде на D2C-каналы (direct-to-consumer, прямые продажи) и росте локального e-commerce", - сказал РИА Новости директор по развитию направления e-commerce в "Яндекс Рекламе" Денис Марфутин.

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