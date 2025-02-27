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Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября

Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября - 27.02.2025, ПРАЙМ

Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября

Граждане, взявшие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать такой долг с 1 сентября. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил глава... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:20+0300

2025-02-27T09:20+0300

2025-02-27T09:20+0300

мошенничество

россия

кредит

общество

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Граждане, взявшие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать такой долг с 1 сентября. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."К 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей денег тщательнее проводить проверки. Если проверок не было, период "охлаждения" для кредитов от 50 тысяч рублей и более не был соблюден, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг", — подчеркнул парламентарий.Однако такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.Аксаков также заметил, что в России ввели возможность самозапрета на оформление кредитов и займов в МФО через личный кабинет на портале "Госуслуги". База данных мошенников уже сформирована, и аккаунты, используемые ими, будут блокироваться по определенным правилам. Для новых карт введены ограничения на переводы свыше 50 тысяч рублей в первые 48 часов после выпуска.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит, общество