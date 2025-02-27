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Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября
Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября - 27.02.2025, ПРАЙМ
Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября
Граждане, взявшие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать такой долг с 1 сентября. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил глава... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:20+0300
2025-02-27T09:20+0300
мошенничество
россия
кредит
общество
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Граждане, взявшие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать такой долг с 1 сентября. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."К 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей денег тщательнее проводить проверки. Если проверок не было, период "охлаждения" для кредитов от 50 тысяч рублей и более не был соблюден, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг", — подчеркнул парламентарий.Однако такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.Аксаков также заметил, что в России ввели возможность самозапрета на оформление кредитов и займов в МФО через личный кабинет на портале "Госуслуги". База данных мошенников уже сформирована, и аккаунты, используемые ими, будут блокироваться по определенным правилам. Для новых карт введены ограничения на переводы свыше 50 тысяч рублей в первые 48 часов после выпуска.
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россия, кредит, общество
Мошенничество, РОССИЯ, кредит, Общество
09:20 27.02.2025
 
Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября

Аксаков: жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Граждане, взявшие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать такой долг с 1 сентября. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"К 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей денег тщательнее проводить проверки. Если проверок не было, период "охлаждения" для кредитов от 50 тысяч рублей и более не был соблюден, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг", — подчеркнул парламентарий.
Однако такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.
Аксаков также заметил, что в России ввели возможность самозапрета на оформление кредитов и займов в МФО через личный кабинет на портале "Госуслуги". База данных мошенников уже сформирована, и аккаунты, используемые ими, будут блокироваться по определенным правилам. Для новых карт введены ограничения на переводы свыше 50 тысяч рублей в первые 48 часов после выпуска.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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МошенничествоРОССИЯкредитОбщество
 
 
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