https://1prime.ru/20250227/mosbirzha-855315172.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов - 27.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов
Российский рынок акций в четверг резко падает, и в последние минуты резко ускоряет снижение, в результате основной его индекс опустился ниже 3 200 пунктов -... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:01+0300
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2025-02-27T13:04+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг резко падает, и в последние минуты резко ускоряет снижение, в результате основной его индекс опустился ниже 3 200 пунктов - впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 12.59 мск падает на 2,36% относительно предыдущего закрытия, до 3198,72 пункта.
https://1prime.ru/20250225/mosbirzha-855240949.html
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 14 февраля
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг резко падает, и в последние минуты резко ускоряет снижение, в результате основной его индекс опустился ниже 3 200 пунктов - впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.59 мск падает на 2,36% относительно предыдущего закрытия, до 3198,72 пункта.
Мосбиржа объяснила процесс "торгов выходного дня"