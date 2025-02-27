https://1prime.ru/20250227/neft-855291671.html
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 27.02.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T08:41+0300
2025-02-27T08:41+0300
2025-02-27T08:41+0300
экономика
нефть
рынки
сша
chevron
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_0:114:2810:1695_1920x0_80_0_0_f7dfc9fa44fcb8dff8eeaf0767b3f261.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 68,74 доллара. За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 3,01%, марки WTI - на 2,94%. Аналитики обратили внимание на выход накануне данных по объему запасов нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 21 февраля показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 430,2 миллиона баррелей. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.
https://1prime.ru/20250226/neft-855282276.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_189:0:2810:1966_1920x0_80_0_0_3aba695466bd686c8b9520660fa43e2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынки, сша, chevron, дональд трамп
Экономика, Нефть, Рынки, США, Chevron, Дональд Трамп
Мировые цены на нефть растут
Цены на нефть поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 68,74 доллара. За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 3,01%, марки WTI - на 2,94%.
Аналитики обратили внимание на выход накануне данных по объему запасов нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 21 февраля показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 430,2 миллиона баррелей.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.
Нефть дешевеет на данных о запасах в США