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Мировые цены на нефть растут - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 27.02.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T08:41+0300
2025-02-27T08:41+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 68,74 доллара. За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 3,01%, марки WTI - на 2,94%. Аналитики обратили внимание на выход накануне данных по объему запасов нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 21 февраля показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 430,2 миллиона баррелей. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.
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нефть, рынки, сша, chevron, дональд трамп
Экономика, Нефть, Рынки, США, Chevron, Дональд Трамп
08:41 27.02.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 68,74 доллара. За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 3,01%, марки WTI - на 2,94%.
Аналитики обратили внимание на выход накануне данных по объему запасов нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 21 февраля показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 430,2 миллиона баррелей.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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ЭкономикаНефтьРынкиСШАChevronДональд Трамп
 
 
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