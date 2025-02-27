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Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут - 27.02.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T08:41+0300

2025-02-27T08:41+0300

2025-02-27T08:41+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после снижения по итогам торгов двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 68,74 доллара. За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 3,01%, марки WTI - на 2,94%. Аналитики обратили внимание на выход накануне данных по объему запасов нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 21 февраля показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 430,2 миллиона баррелей. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Ранее министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через Chevron.

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нефть, рынки, сша, chevron, дональд трамп