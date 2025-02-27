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Россия обсудила с Ираком возможность работы "Зарубежнефти" в стране
Россия обсудила с Ираком возможность работы "Зарубежнефти" в стране - 27.02.2025, ПРАЙМ
Россия обсудила с Ираком возможность работы "Зарубежнефти" в стране
Россия обсудила с Ираком возможность участия "Зарубежнефти" в деятельности на территории Ирака, заявил журналистам глава Минэнерго РФ и председатель российской... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:12+0300
2025-02-27T11:12+0300
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энергетика
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БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Россия обсудила с Ираком возможность участия "Зарубежнефти" в деятельности на территории Ирака, заявил журналистам глава Минэнерго РФ и председатель российской части комиссии Сергей Цивилев. Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии. "Мы предложили, чтобы на рынок (Ирака - ред.) "зашла" и компания "Зарубежнефть". Эта государственная компания специально создавалась для работы за рубежом. Она имеет богатый опыт", - сказал он. Министр также добавил, что Ирак в свою очередь предложил привлекать к тендерам на участие в нефтяных проектах все российское бизнес-сообщество.
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россия, ирак, нефть, сергей цивилев, зарубежнефть
Энергетика, РОССИЯ, ИРАК, Нефть, Сергей Цивилев, Зарубежнефть
Россия обсудила с Ираком возможность работы "Зарубежнефти" в стране
Цивилев: Россия обсудила с Ираком возможность работы "Зарубежнефти" в стране
БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Россия обсудила с Ираком возможность участия "Зарубежнефти" в деятельности на территории Ирака, заявил журналистам глава Минэнерго РФ и председатель российской части комиссии Сергей Цивилев.
Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии.
"Мы предложили, чтобы на рынок (Ирака - ред.) "зашла" и компания "Зарубежнефть". Эта государственная компания специально создавалась для работы за рубежом. Она имеет богатый опыт", - сказал он.
Министр также добавил, что Ирак в свою очередь предложил привлекать к тендерам на участие в нефтяных проектах все российское бизнес-сообщество.
Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов