https://1prime.ru/20250227/neft-855318042.html

Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее

Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:25+0300

2025-02-27T14:25+0300

2025-02-27T14:25+0300

экономика

рынки

торги

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05%, до 72,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 69,35 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,3%. За предыдущие два дня стоимость нефти обеих марок сократилась примерно на 3%. Котировки остаются вблизи минимальных с начала года уровней. Днем ранее минэнерго США сообщило, что за предыдущую неделю, которая завершилась 21 февраля, запасы бензина в стране неожиданно выросли, дистиллятов – увеличились сильнее ожиданий. Добыча в США за неделю незначительно поднялась - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,5 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250226/neft-855282276.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, нефть