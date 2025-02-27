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Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:25+0300
2025-02-27T14:25+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05%, до 72,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 69,35 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,3%. За предыдущие два дня стоимость нефти обеих марок сократилась примерно на 3%. Котировки остаются вблизи минимальных с начала года уровней. Днем ранее минэнерго США сообщило, что за предыдущую неделю, которая завершилась 21 февраля, запасы бензина в стране неожиданно выросли, дистиллятов – увеличились сильнее ожиданий. Добыча в США за неделю незначительно поднялась - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,5 миллиона баррелей.
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рынки, торги, нефть
Экономика, Рынки, Торги, Нефть
14:25 27.02.2025
 
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1%

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05%, до 72,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 69,35 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,3%.
За предыдущие два дня стоимость нефти обеих марок сократилась примерно на 3%. Котировки остаются вблизи минимальных с начала года уровней.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что за предыдущую неделю, которая завершилась 21 февраля, запасы бензина в стране неожиданно выросли, дистиллятов – увеличились сильнее ожиданий. Добыча в США за неделю незначительно поднялась - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в день.
В то же время коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,5 миллиона баррелей.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Вчера, 18:55
 
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