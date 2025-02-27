https://1prime.ru/20250227/neft-855318042.html
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:25+0300
2025-02-27T14:25+0300
2025-02-27T14:25+0300
экономика
рынки
торги
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05%, до 72,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 69,35 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,3%. За предыдущие два дня стоимость нефти обеих марок сократилась примерно на 3%. Котировки остаются вблизи минимальных с начала года уровней. Днем ранее минэнерго США сообщило, что за предыдущую неделю, которая завершилась 21 февраля, запасы бензина в стране неожиданно выросли, дистиллятов – увеличились сильнее ожиданий. Добыча в США за неделю незначительно поднялась - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,5 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250226/neft-855282276.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, нефть
Экономика, Рынки, Торги, Нефть
Стоимость нефти ускорила рост до 1% после снижения ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1% после двух торговых сессий снижения и после публикации в среду статистики о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05%, до 72,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 69,35 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,3%.
За предыдущие два дня стоимость нефти обеих марок сократилась примерно на 3%. Котировки остаются вблизи минимальных с начала года уровней.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что за предыдущую неделю, которая завершилась 21 февраля, запасы бензина в стране неожиданно выросли, дистиллятов – увеличились сильнее ожиданий. Добыча в США за неделю незначительно поднялась - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,502 миллиона баррелей в день.
В то же время коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,5 миллиона баррелей.
Нефть дешевеет на данных о запасах в США