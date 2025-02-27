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Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост - 27.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост почти до 2% после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из ряда стран,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T18:39+0300

2025-02-27T18:39+0300

2025-02-27T18:39+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост почти до 2% после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,85%, до 73,4 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,22%, до 70,14 доллара. Ранее в четверг нефть дорожала меньшими темпами. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и, новые сборы вступят в силу 4 марта. "Пока неясно, как политическая и экономическая программа Дональда Трампа повлияет на экономический рост. Взаимные пошлины, сокращение налогов и расходов могут усилить инфляционное давление и подорвать экономическое процветание", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga).

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нефть, торги, цены