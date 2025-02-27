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Цены на нефть ускорили рост - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/neft-855328357.html
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост - 27.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост почти до 2% после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из ряда стран,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:39+0300
2025-02-27T18:39+0300
экономика
нефть
торги
цены
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост почти до 2% после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,85%, до 73,4 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,22%, до 70,14 доллара. Ранее в четверг нефть дорожала меньшими темпами. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и, новые сборы вступят в силу 4 марта. "Пока неясно, как политическая и экономическая программа Дональда Трампа повлияет на экономический рост. Взаимные пошлины, сокращение налогов и расходов могут усилить инфляционное давление и подорвать экономическое процветание", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga).
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
18:39 27.02.2025
 
Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост почти до 2% после новостей об импортных пошлинах США

© РИА Новости . Константин Гаранин | Перейти в медиабанкСамоподъемная плавучая буровая установка "Астра"
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Константин Гаранин
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост почти до 2% после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,85%, до 73,4 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,22%, до 70,14 доллара. Ранее в четверг нефть дорожала меньшими темпами.
Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и, новые сборы вступят в силу 4 марта.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Вчера, 18:55
"Пока неясно, как политическая и экономическая программа Дональда Трампа повлияет на экономический рост. Взаимные пошлины, сокращение налогов и расходов могут усилить инфляционное давление и подорвать экономическое процветание", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga).
 
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