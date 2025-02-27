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В Ереване стартовала программа ЕС по ребрендингу армянского коньяка

В Ереване стартовала программа ЕС по ребрендингу армянского коньяка - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Ереване стартовала программа ЕС по ребрендингу армянского коньяка

Поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции стартовала в Ереване, сообщает... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T20:50+0300

2025-02-27T20:50+0300

2025-02-27T20:51+0300

экономика

ес

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ЕРЕВАН, 27 фев - ПРАЙМ. Поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции стартовала в Ереване, сообщает делегация ЕС в Армении. В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк". В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компаний было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy. "Мы рады начать и объединить усилия в продвижении Armenian brandy как географического указания. Демонстрация богатого наследия Армении на международной арене откроет новые торговые пути, будет способствовать экономическому росту и повысит мировое признание страны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице делегации ЕС в соцсети.По информации госагентства "Арменпресс", финансируемая ЕС программа "Техническая поддержка создания географического указания Armenian brandy" реализуется компанией Expertise France в сотрудничестве с DM Associates в соответствии с обязательствами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Заявленная цель проекта – создание бренда Armenian brandy в качестве географического указания, поддержание его репутации, обеспечение узнаваемости и высокого качества. По сообщению агентства, заместитель министра экономики Армении Лиля Сираканян в ходе мероприятия отметила, что благодаря этой программе армянская сторона сформирует правовую, техническую и институциональную базу, которая обеспечит соответствие армянского бренди самым высоким международным стандартам.

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ес, коньяк, ребрендинг